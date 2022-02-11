وزير الدفاع الروسي لنظيره البريطاني: التوترات في أوروبا تتصاعد وروسيا لا تتحمل المسؤولية وردنا على حلف الناتو والولايات المتحدة بشأن الأمن الأوروبي سيأتي قريبا

Lebanon 24