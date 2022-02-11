أخبار عاجلة

القاضي غسان عويدات لـ "الجديد": لا قرار حتّى اللحظة باعتكاف القضاة ومجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد للبتّ بالموضوع

Lebanon 24
11-02-2022 | 08:43
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
القاضي مشلب لـ"الجديد": لا يحق للجهة نفسها أن تقدّم الطعن نفسه مرة أخرى لأن المهلة انقضت ولكن طالما أننا لم نتخذ قرارا فبإمكاننا إعادة النظر بالموضوع
lebanon 24
11/02/2022 17:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
أهالي ضحايا المرفأ لـ"الجديد": التقينا القاضي سهيل عبود وقال لنا إنّ القضاء يقوم بواجباته تبعاً لإجراءاته مؤكداً أن القاضية رولا المصري تقوم بعملها وتدرس ملفها
lebanon 24
11/02/2022 17:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
علوش لـ"الجديد": حتى اللحظة لا تغيير بموقف الحريري والامور هي قيد النقاش ونحن ندرس ما هي الخيارات البديلة في حال استمرار الحريري بقراره
lebanon 24
11/02/2022 17:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس القضاء الأعلى: التشهير بالقضاة يدخل في باب تقويض العدالة
lebanon 24
11/02/2022 17:30:53 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:29 | 2022-02-11
10:13 | 2022-02-11
10:13 | 2022-02-11
10:06 | 2022-02-11
10:01 | 2022-02-11
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website