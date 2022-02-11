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القاضي غسان عويدات لـ "الجديد": لا قرار حتّى اللحظة باعتكاف القضاة ومجلس القضاء الأعلى سيعقد اجتماعاً طارئاً يوم غد للبتّ بالموضوع
Lebanon 24
11-02-2022
|
08:43
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