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البيت الأبيض: بايدن يُصدر أمرا بتجميد 7 مليارات دولار من أموال البنك المركزي الأفغاني

Lebanon 24
11-02-2022 | 09:38
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