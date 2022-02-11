12
o
بيروت
15
o
طرابلس
9
o
صور
13
o
جبيل
11
o
صيدا
12
o
جونية
7
o
النبطية
3
o
زحلة
5
o
بعلبك
6
o
بشري
10
o
بيت الدين
12
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
البيت الأبيض: تحديد مهلة من 24 إلى 48 ساعة لمغادرة الأميركيين أوكرانيا دليل على "خطورة الوضع"
Lebanon 24
11-02-2022
|
14:43
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
"وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يُقرّ خطة لمساعدة آلاف الأميركيين لمغادرة أوكرانيا في حال وقوع هجوم روسي
Lebanon 24
"وول ستريت جورنال": البيت الأبيض يُقرّ خطة لمساعدة آلاف الأميركيين لمغادرة أوكرانيا في حال وقوع هجوم روسي
12/02/2022 03:35:12
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع حول أوكرانيا هستيرية
Lebanon 24
الخارجية الروسية: تصريحات البيت الأبيض بشأن الوضع حول أوكرانيا هستيرية
12/02/2022 03:35:12
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
البيت الأبيض: ما زلنا ننصح المواطنين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
البيت الأبيض: ما زلنا ننصح المواطنين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
12/02/2022 03:35:12
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
مسؤول حكومي أميركي: البيت الأبيض يطلب رفع عدد المستشارين والمدربين العسكريين الأميركيين في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
Lebanon 24
مسؤول حكومي أميركي: البيت الأبيض يطلب رفع عدد المستشارين والمدربين العسكريين الأميركيين في أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
12/02/2022 03:35:12
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
Lebanon 24
سببٌ خفّض سعر الدولار في السوق.. ماذا عن الأيام المقبلة؟
04:10 | 2022-02-11
11/02/2022 04:10:49
Lebanon 24
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
Lebanon 24
حدثٌ أمني.. إسرائيل تعتقلُ لبنانيّين ونتيجة التحقيقات تكشف مفاجأة!
03:01 | 2022-02-11
11/02/2022 03:01:34
Lebanon 24
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
Lebanon 24
انجي خوري تشعل السوشيال ميديا بصور جريئة.. هكذا ظهرت بـ"الأصفر"!
03:00 | 2022-02-11
11/02/2022 03:00:00
Lebanon 24
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
Lebanon 24
ثمن "اشتراك الـ10 أمبير" يرتفعَ بقوّة.. إليكم كم بلغ
12:23 | 2022-02-11
11/02/2022 12:23:38
Lebanon 24
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
Lebanon 24
طوني وأمونة عيسى يرزقان بطفلتهما الاولى.. هذا اسمها وصورة مع والدها من المستشفى
06:25 | 2022-02-11
11/02/2022 06:25:00
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
19:27 | 2022-02-11
بلينكن يهدد بعقوبات قاسية على روسيا حال أي "عدوان" محتمل ضد أوكرانيا
19:00 | 2022-02-11
روسيا تتهم الغرب بنشر أخبار مضللة بشأن أوكرانيا لتغطية خطواته "العدائية"
18:57 | 2022-02-11
وسائل إعلام أميركية: مصادر استخباراتية ترجح أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن اتخذ قراراً بغزو أوكرانيا
18:42 | 2022-02-11
الجيش الفرنسي يعلن مقتل 10 إرهابيين في بوركينا فاسو
18:31 | 2022-02-11
الخارجية البحرينية: التحالف هدفه تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة
فيديو
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
Lebanon 24
أنجلينا جولي بنوبة بكاء في مجلس الشيوخ الأميركي (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
Lebanon 24
"فورد" تُطلق سيارة مميّزة... تعرفوا إلى "Ranger Raptor" الجديدة (فيديو)
11:00 | 2022-02-11
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
Lebanon 24
حادث سير مروّع في رياق (فيديو)
16:48 | 2022-02-10
12/02/2022 03:35:12
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact