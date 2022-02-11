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الخارجية البحرينية: التحالف هدفه تأمين حرية الملاحة في المياه الإقليمية للمنطقة وحماية التجارة الدولية ومواجهة أعمال القرصنة والإرهاب في المنطقة

Lebanon 24
11-02-2022 | 18:31
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