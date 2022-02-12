أخبار عاجلة

أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لن نتنازل أبدا عن تقوية قدراتنا النووية السلمية والدفاعية

Lebanon 24
12-02-2022 | 01:49
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: لا يمكن أن يُرتهن حق طهران في تطوير القدرات النووية "السلمية" بأي اتفاقية
lebanon 24
12/02/2022 22:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني: ما زلنا بعيدين عن تحقيق التوازن الضروري في التزامات الأطراف برغم التقدم المحدود في مفاوضات فيينا
lebanon 24
12/02/2022 22:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين مجلس الأمن القومي الإيراني: تقدم طفيف في مباحثات فيينا بشأن الملف النووي
lebanon 24
12/02/2022 22:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: القرارات السياسية في واشنطن ضرورية للتوصل لاتفاق نووي جيد (الشرق)
lebanon 24
12/02/2022 22:32:23 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
15:18 | 2022-02-12
13:57 | 2022-02-12
13:40 | 2022-02-12
13:34 | 2022-02-12
13:27 | 2022-02-12
فيديو
lebanon 24
16:48 | 2022-02-10 Lebanon 24 Lebanon 24
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website