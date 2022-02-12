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الناطق باسم حكومة الوحدة الليبية: الحكومة مستمرة في أداء عملها بشكل اعتيادي ولا صحة لاستقالة بعض الوزراء

Lebanon 24
12-02-2022 | 04:45
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