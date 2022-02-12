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رويترز عن مصادر: الولايات المتحدة وبريطانيا تسحبان فرقهما المنتشرة في أوكرانيا ضمن قوات منظمة الأمن والتعاون في أوروبا (الجزيرة)

Lebanon 24
12-02-2022 | 06:30
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