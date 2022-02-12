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السفارة الأميركية في كييف: روسيا لديها خياران إما الحوار والدبلوماسية أو المواجهة والعواقب (الجزيرة)

Lebanon 24
12-02-2022 | 06:31
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