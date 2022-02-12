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سفارة السعودية في كييف تهيب بجميع المواطنين تأجيل سفرهم إلى أوكرانيا حاليا (العربية)

Lebanon 24
12-02-2022 | 07:32
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