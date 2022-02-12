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الاتحاد الأوروبي لـ"العربية": ننسق بين الدول الأعضاء حول أوكرانيا وقرار الإجلاء سيادي

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:10
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