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البنتاغون: إعادة تموضع القوات الأميركية التي كانت في أوكرانيا جاء بداعي الحفاظ على أمن وسلامة أفرادها (سكاي نيوز عربية)

Lebanon 24
12-02-2022 | 09:55
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