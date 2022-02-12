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الرئاسة الفرنسية: ماكرون أبلغ بوتين أن "الحوار الجاد" لا يتوافق مع التصعيد (الشرق)

Lebanon 24
12-02-2022 | 10:04
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