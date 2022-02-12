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وزارة الدفاع الروسية: استدعاء الملحق العسكري الأميركي إلى وزارة الدفاع على خلفية حادثة الغواصة الأميركية

Lebanon 24
12-02-2022 | 11:07
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