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رئيس الوزراء الأوكراني: جيشنا مستعد لصد العدو في أي لحظة على عكس ما حدث في 2014

Lebanon 24
12-02-2022 | 16:03
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