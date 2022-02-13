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أخبار عاجلة
الموظفون الأميركيون في بعثة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا يبدأون مغادرة شرق أوكرانيا (سكاي نيوز)
Lebanon 24
13-02-2022
|
01:44
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