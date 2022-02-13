المطران الياس عوده: من أين سيدفع المواطن الزيادات المرتقبة وهو غير قادر على إطعام أولاده؟ هل المواطن مسؤول عن انهيار الدولة وإفلاسها وعن تدهور سعر الصرف وضياع أمواله؟

Lebanon 24