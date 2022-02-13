أخبار عاجلة

ألمانيا تقول إنها لا تتوقع نتائج من محادثات مستشارها مع الرئيس بوتين

Lebanon 24
13-02-2022 | 06:04
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الرئيس الأوكراني: نعمل مع روسيا وألمانيا وفرنسا للاتفاق على موعد محادثات السلام المقبلة
lebanon 24
13/02/2022 23:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الخارجية الروسية تقول إنّ محادثات باريس بشأن الأزمة الأوكرانية انتهت من دون أي نتائج
lebanon 24
13/02/2022 23:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس عون استقبل وزير الدفاع الوطني موريس سليم الذي أطلعه على نتائج زيارته الى العراق والمحادثات التي أجراها مع المسؤولين العراقيين
lebanon 24
13/02/2022 23:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
واشنطن تقول إنها "قلقة" حيال إطلاق إيران صاروخ إلى الفضاء وتؤكد "التزامها المحادثات" (الشرق)
lebanon 24
13/02/2022 23:44:17 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:37 | 2022-02-13
16:21 | 2022-02-13
15:43 | 2022-02-13
15:36 | 2022-02-13
15:12 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website