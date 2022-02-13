أخبار عاجلة

"الجزيرة" نقلاً عن وزارة البنى التحتية الأوكرانية: المعلومات المتعلقة بإغلاق المجال الجوي الأوكراني غير صحيحة

Lebanon 24
13-02-2022 | 06:32
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الأوكرانية: وفد خبراء أميركي بحث في أوكرانيا الأسبوع الماضي تعزيز دفاعاتها الجوية
lebanon 24
13/02/2022 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
كبير مستشاري الرئيس الأوكراني: لا نرى أي داع لإغلاق المجال الجوي (رويترز)
lebanon 24
13/02/2022 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس الأوكراني: لا يمكننا تأكيد أو تكذيب المعلومات بشأن غزو روسي محتمل ولكننا نعمل على تقدير ذلك (الجزيرة)
lebanon 24
13/02/2022 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية الألمانية: نبذل كل الجهود بحثا عن حل دبلوماسي للأزمة الأوكرانية الروسية (الجزيرة)
lebanon 24
13/02/2022 23:45:02 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
16:37 | 2022-02-13
16:21 | 2022-02-13
15:43 | 2022-02-13
15:36 | 2022-02-13
15:12 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website