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الخارجية الروسية: ندعو رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لموقف حازم بوجه محاولة استغلال بعثة المراقبين ونعارض جرها إلى ألعاب سياسية قذرة تجري حولها

Lebanon 24
13-02-2022 | 07:55
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