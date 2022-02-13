الخارجية الروسية: ندعو رئاسة منظمة الأمن والتعاون في أوروبا لموقف حازم بوجه محاولة استغلال بعثة المراقبين ونعارض جرها إلى ألعاب سياسية قذرة تجري حولها

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