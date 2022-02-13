البابا فرنسيس عبر "تويتر": الأنباء الواردة من أوكرانيا تحمل على القلق الشديد نوكل إلى شفاعة العذراء مريم وإلى ضمائر المسؤولين السياسيين كل جهد من أجل السلام..لنصلّ معاً

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