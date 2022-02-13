أخبار عاجلة

خارجية روسيا: واشنطن توظف التصريحات كذريعة لوضع المزيد من معدات الناتو العسكرية بالقرب من الحدود الروسية

Lebanon 24
13-02-2022 | 12:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
سفير روسيا لدى واشنطن: على الولايات المتحدة إزالة قدراتها العسكرية من الحدود الروسية والتخلي عن خطابها العدواني
lebanon 24
14/02/2022 05:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: روسيا ستساعد أرمينيا وأذربيجان على حلّ الوضع الحدودي بشكل سلمي
lebanon 24
14/02/2022 05:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: الناتو يصعد الموقف بشأن أوكرانيا لتعزيز وجوده قرب الحدود الروسية
lebanon 24
14/02/2022 05:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الروسية: نشر قوات حفظ سلام على الحدود بين روسيا وأوكرانيا أمر غير ضروري
lebanon 24
14/02/2022 05:10:58 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
00:45 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
11:54 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:00 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
07:03 | 2022-02-13 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
20:28 | 2022-02-13
20:05 | 2022-02-13
20:00 | 2022-02-13
19:36 | 2022-02-13
19:23 | 2022-02-13
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website