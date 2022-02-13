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وزيرة خارجية بريطانيا: أكدت لنظيري الإسرائيلي أهمية ضمان عدم امتلاك إيران لسلاح ذري

Lebanon 24
13-02-2022 | 14:04
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