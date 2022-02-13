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وزير خارجية إسرائيل: لدينا وقت قصير لإخراج رعايانا من أوكرانيا بحسب التقديرات الأميركية

Lebanon 24
13-02-2022 | 15:09
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