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الاتحاد الأوروبي: عنف المستوطنين والاستفزازات غير المسؤولة والإجراءات التصعيدية يجب أن تتوقف في حي الشيخ جراح

Lebanon 24
13-02-2022 | 16:47
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