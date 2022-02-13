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المبعوث الأميركي ساترفليد يزور أديس أبابا لإجراء محادثات مع مسؤولين إثيوبيين

Lebanon 24
13-02-2022 | 20:28
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