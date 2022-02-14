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وزير الدولة بوزارة الدفاع البريطانية: ندعم أي قرار تتخذه أوكرانيا بشأن الانضمام للناتو

Lebanon 24
14-02-2022 | 02:47
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