أخبار عاجلة

وزير الخارجية الإيرانية: إذا تم التوصل إلى اتفاق في فيينا اليوم فسيكون أفضل لنا من الغد

Lebanon 24
14-02-2022 | 06:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الإيرانية: لا نسعى للتوصل إلى اتفاق مؤقت في فيينا بل نعمل لأجل التوصل إلى اتفاق جيّد
lebanon 24
14/02/2022 17:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيرانية: نريد التوصل إلى اتفاق في أسرع وقت ولكن ضمن مفاوضات منطقية تحقق مطالب الشعب الإيراني
lebanon 24
14/02/2022 17:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
‏وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان: التوصل لاتفاق في فيينا بحاجة لاتخاذ قرارات مهمة من قبل الغرب خاصة واشنطن
lebanon 24
14/02/2022 17:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإيراني: اقتربنا من التوصل لاتفاق جيد في فيينا والمقترحات الأميركية باتت "أكثر واقعية"
lebanon 24
14/02/2022 17:26:51 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:26 | 2022-02-14
10:08 | 2022-02-14
09:50 | 2022-02-14
09:21 | 2022-02-14
09:19 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website