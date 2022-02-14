أخبار عاجلة

القيادة العسكرية في دونيتسك: هيئة الأركان الأوكرانية أعدت خطة لاجتياح جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك

Lebanon 24
14-02-2022 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
انترفاكس: اتصال بين رئيسي هيئة الأركان الروسية والأميركية حول الأزمة الأوكرانية (العربية)
lebanon 24
14/02/2022 17:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الأميركي: رئيس هيئة الأركان المشتركة أجرى محادثات مع نظرائه في الناتو بشأن الأزمة الأوكرانية
lebanon 24
14/02/2022 17:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس النواب الروسي يعمل على صياغة مسودتي قرارين للاعتراف باستقلال منطقتي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيتين (سكاي نيوز)
lebanon 24
14/02/2022 17:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
هيئة الأركان الروسية: الولايات المتحدة تحاول صرف الانتباه عن المقترحات الروسية بشأن الضمانات الأمنية
lebanon 24
14/02/2022 17:27:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:26 | 2022-02-14
10:08 | 2022-02-14
09:50 | 2022-02-14
09:21 | 2022-02-14
09:19 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website