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مسؤول أوروبي: نحن على اتصال مع قطر والجزائر والنرويج والولايات المتحدة بشأن زيادة محتملة في إمدادات الطاقة

Lebanon 24
14-02-2022 | 07:27
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