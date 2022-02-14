أخبار عاجلة

لافروف لبوتين: ردّ الغرب على مطالبنا الأمنية لم يكن مرضيا

Lebanon 24
14-02-2022 | 07:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
الخارجية الروسية: لافروف يطلع نظيرته الألمانية على الموقف الأولي من رد الغرب على المقترحات الأمنية
lebanon 24
14/02/2022 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف في لقائه مع بوتين: توجد "فرص" للتوصل إلى اتفاق مع الغرب بشأن أوكرانيا
lebanon 24
14/02/2022 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
في اتصال مع بلينكن.. لافروف يتهم الغرب بشن حملة دعائية ضد روسيا بشأن أوكرانيا
lebanon 24
14/02/2022 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
لافروف يبلغ بلينكن أن واشنطن والاتحاد الأوروبي قد تجاهلا المقترحات الأمنية الروسية (العربية)
lebanon 24
14/02/2022 17:29:12 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:26 | 2022-02-14
10:08 | 2022-02-14
09:50 | 2022-02-14
09:21 | 2022-02-14
09:19 | 2022-02-14
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website