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وكالة الأنباء الأردنية: مجلس النواب يقرّ موازنة العام الحالي بحجم إنفاق يبلغ نحو 12.18 مليار دينار أردني

Lebanon 24
14-02-2022 | 10:48
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