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جوزيب بوريل: أجريت اتصالا آخر مهما مع وزير الخارجية الإيراني وأعتقد بقوة أن هناك اتفاقا في الأفق (الجزيرة)

Lebanon 24
14-02-2022 | 13:21
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