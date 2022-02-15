أخبار عاجلة

وزيرة الخارجية البريطانية: لايزال لدينا وجود دبلوماسي في كييف لكن جزءا من فريقنا انتقل إلى غرب أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2022 | 02:35
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
العربية: الخارجية البريطانية تتوقع تحركا سريعا للقوات الروسية باتجاه كييف في حال غزو أوكرانيا
lebanon 24
15/02/2022 12:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية الإسرائيلي: كييف طلبت مساعدة عسكرية من إسرائيل ولدينا فترة قصيرة لإجلاء مواطنينا من أوكرانيا
lebanon 24
15/02/2022 12:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: لافروف أكد أن روسيا لا تنوي غزو أوكرانيا ولكن نريد أن نرى أفعالا على الأرض
lebanon 24
15/02/2022 12:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
وزيرة الخارجية البريطانية: لن ننشر قوات عسكرية في أوكرانيا
lebanon 24
15/02/2022 12:59:31 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
05:46 | 2022-02-15
05:36 | 2022-02-15
05:35 | 2022-02-15
05:30 | 2022-02-15
05:23 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website