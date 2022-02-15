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وزارة الدفاع السورية: مقتل جندي وإصابة 11 في انفجار عبوة ناسفة في حافلة عسكرية في دمشق

Lebanon 24
15-02-2022 | 03:34
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