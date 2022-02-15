16
o
بيروت
19
o
طرابلس
15
o
صور
17
o
جبيل
16
o
صيدا
17
o
جونية
14
o
النبطية
15
o
زحلة
16
o
بعلبك
17
o
بشري
16
o
بيت الدين
17
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
المولوي: رفعت كتاباً الى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة من اجل اجراء الانتخابات وتم ادراج الموضوع على جدول اعمال جلسة اليوم ولا مجال الا لتأمين الموارد لهذه الاعتمادات
Lebanon 24
15-02-2022
|
04:28
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
المولوي: لا مجال إلّا لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجّه إلى المجتمع الدولي لتأمين بعضها بما لا يمسّ بالسيادة الوطنية
Lebanon 24
المولوي: لا مجال إلّا لتأمين الموارد لاعتمادات الانتخابات وأتوجّه إلى المجتمع الدولي لتأمين بعضها بما لا يمسّ بالسيادة الوطنية
15/02/2022 13:01:42
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي: منذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه
Lebanon 24
ميقاتي: منذ اليوم الاول للازمة الحكومية عكفت ولا ازال على اجراء الاتصالات الضرورية لعودة الجلسات الحكومية وتريثت في الدعوة الى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى لا يشكل هذا الامر تعقيدا اضافيا يصعب تجاوزه
15/02/2022 13:01:42
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الوزراء اليوم بلا صخب: خطة الكهرباء واعتمادات الانتخابات
Lebanon 24
مجلس الوزراء اليوم بلا صخب: خطة الكهرباء واعتمادات الانتخابات
15/02/2022 13:01:42
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: أمامنا تحديات كثيرة وأهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام
Lebanon 24
ميقاتي بعد جلسة مجلس الوزراء: أمامنا تحديات كثيرة وأهدافنا الاستقرار المالي والاقتصادي وأولياتنا دعم الموضوع الاجتماعي والاستشفائي ومواكبة موظفي القطاع العام
15/02/2022 13:01:42
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
Lebanon 24
لافتةٌ غريبة تظهرُ فوق متجر في صيدا وتثيرُ ضجّة.. ما قصتها؟
11:25 | 2022-02-14
14/02/2022 11:25:49
Lebanon 24
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
Lebanon 24
وزير الطاقة يكشف.. الكهرباء في لبنان ستصبح 24/24 في هذا الموعد!
13:53 | 2022-02-14
14/02/2022 01:53:49
Lebanon 24
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
Lebanon 24
خبرٌ عن الكهرباء يهمّ اللبنانيين.. إليكم البُشرى السارّة
11:35 | 2022-02-14
14/02/2022 11:35:18
Lebanon 24
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
Lebanon 24
فيديو للحظات الأولى بعد اغتيال الحريري عام 2005.. المشهدُ مبكٍ في بيروت!
14:18 | 2022-02-14
14/02/2022 02:18:23
Lebanon 24
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
Lebanon 24
الضائقة الماليّة تطالُ حزبًا سياسيًا. هذا ما فعله!
06:45 | 2022-02-14
14/02/2022 06:45:29
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
06:00 | 2022-02-15
بوتين وشولتز يبدآن محادثاتهما في موسكو حول الأمن في أوكرانيا
05:46 | 2022-02-15
بوتين لـ"شولتز": التعاون في مجال الطاقة مع ألمانيا "أولوية لنا" وروسيا مورد موثوق للطاقة
05:36 | 2022-02-15
المحكمة الاتحادية العراقية تصدر حكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان
05:35 | 2022-02-15
لافروف: مناورات روسيا على أراضيها تبدأ وتجري وتنتهي في مواعيدها بما في ذلك المناورات في بيلاروسيا
05:30 | 2022-02-15
منظمة الصحة العالمية تُحذّر من زيادة إصابات كورونا في أوكرانيا وروسيا بسبب التصعيد بينهما
فيديو
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
Lebanon 24
نفوق مئات الطيور خلال تحليقها فجأة! (فيديو)
07:16 | 2022-02-14
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
Lebanon 24
مفاجأة "مرعبة" على متن طائرة.. هذا ما اكتشفه المسافرون (فيديو)
03:15 | 2022-02-14
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
Lebanon 24
نقل فنان عربي شهير الى المستشفى بعد انهياره على الهواء! (فيديو)
05:00 | 2022-02-13
15/02/2022 13:01:42
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact