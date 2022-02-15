المولوي: رفعت كتاباً الى مجلس الوزراء بالاعتمادات المطلوبة من اجل اجراء الانتخابات وتم ادراج الموضوع على جدول اعمال جلسة اليوم ولا مجال الا لتأمين الموارد لهذه الاعتمادات

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