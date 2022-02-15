المولوي: كيف يمكن لندوة من هنا أو مؤتمر مستفز من هناك أن يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل أو ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحاً لبث روح التحريض

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