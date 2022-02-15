أخبار عاجلة

سفير الاتحاد الأوروبي في كييف: اعتراف بوتين بدونباس سيكون بداية لمطالب إضافية بأراضي أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2022 | 06:57
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
صحيفة الغارديان عن السفير الروسي لدى الاتحاد الأوروبي: لن نغزو أوكرانيا إلا في حال استفزازنا للقيام بذلك (الجزيرة)
lebanon 24
15/02/2022 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
فرنسا: بوتين يحاول تجاوز الاتحاد الأوروبي وإجراء محادثات مع أميركا فقط حول أوكرانيا
lebanon 24
15/02/2022 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
سفارة فرنسا في كييف: الحشد الهائل للقوات الروسية على حدود أوكرانيا وفي بيلاروسيا يقوض الأمن والاستقرار الأوروبي
lebanon 24
15/02/2022 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
الاتحاد الأوروبي: على دول الاتحاد زيادة دعمها الاقتصادي لأوكرانيا
lebanon 24
15/02/2022 17:27:37 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:26 | 2022-02-15
10:24 | 2022-02-15
10:16 | 2022-02-15
10:11 | 2022-02-15
10:10 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website