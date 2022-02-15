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أخبار عاجلة
الناتو: تفاؤل حذر بشأن عودة بعض القوات الروسية من الحدود الأوكرانية إلى قواعدها
Lebanon 24
15-02-2022
|
07:04
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