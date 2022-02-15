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الحكومة الفرنسية: ماكرون سيتخذ قرارا بشأن الالتزامات العسكرية في مالي قريبا

Lebanon 24
15-02-2022 | 07:32
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