عون في موضوع الانتخابات: لضرورة اعتماد "الميغاسنتر" لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن اماكن سكنهم

Lebanon 24