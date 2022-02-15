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ميقاتي: البلاد امام تحديات عدة ودور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شُكّلت من اجلها وهذه المهمة الاساسية تبقى اهم من الجدل الذي لا طائل منه

Lebanon 24
15-02-2022 | 09:31
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