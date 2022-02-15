رئاسة الجمهورية: ميقاتي طلب من وزير الداخلية والبلديات اعداد دراسة عن طلب الرئيس عون احداث "ميغاسنتر" لتسهيل عمليات الاقتراع في الانتخابات النيابية المقبلة وامكانية اقامتها لدرسها في الجلسة المقبلة

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