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الخارجية الأميركية: مكالمة هاتفية جديدة بين بلينكن ولافروف حول الوضع في أوكرانيا

Lebanon 24
15-02-2022 | 10:38
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