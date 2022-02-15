الحلبي بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء: وزير الطاقة شرح أبرز بنود خطة الكهرباء لتحسين إنتاج الطاقة لافتاً إلى العوائق والبحث يُستكمل بالخطة في جلسة مقبلة

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