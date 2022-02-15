أخبار عاجلة

البيت الأبيض: مستعدون لكل الاحتمالات في أوكرانيا وما زلنا نعتقد بأن هناك فرصة للدبلوماسية (العربية)

Lebanon 24
15-02-2022 | 13:09
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
البيت الأبيض: في حال حدث اجتياح روسي لأوكرانيا لن يكون هناك شيء اسمه نورد ستريم 2 (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/02/2022 21:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: سنفرض عقوبات على روسيا إذا غزت أوكرانيا (العربية)
lebanon 24
15/02/2022 21:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: تخفيض التصعيد من قبل روسيا سيعطي فرصة أكبر للدبلوماسية (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/02/2022 21:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: ما زلنا ننصح المواطنين الأميركيين بمغادرة أوكرانيا (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
15/02/2022 21:23:34 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
14:22 | 2022-02-15
14:15 | 2022-02-15
14:10 | 2022-02-15
13:55 | 2022-02-15
13:49 | 2022-02-15
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website