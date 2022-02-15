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النائب نقولا نحاس لقناة الـ"أن بي أن": موضوع الكماليات لها رسوم ضئيلة جدا في الموازنة أما الأساسيات معفاة من الضرائب الإضافية

Lebanon 24
15-02-2022 | 14:22
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