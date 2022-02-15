14
o
بيروت
15
o
طرابلس
12
o
صور
15
o
جبيل
14
o
صيدا
15
o
جونية
10
o
النبطية
8
o
زحلة
8
o
بعلبك
13
o
بشري
14
o
بيت الدين
15
o
كفردبيان
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
ضيوف لبنان 24
رادار لبنان24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
المرأة
فيديو
أفراح ومناسبات
تعازي ووفيات
صحة
بحث
الرئيسية
أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
رادار لبنان24
ضيوف لبنان 24
مقالات لبنان24
صحافة أجنبية
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
رمضانيات
فنون ومشاهير
منوعات
تكنولوجيا وعلوم
فيديو
المرأة
أفراح ومناسبات
صور
تعازي ووفيات
صحة
أخبار عاجلة
حالة الطقس
حركة السير
إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
أخبار عاجلة
رئيس مجلس الدولة الليبي يعتبر تكليف مجلس النواب لرئيس حكومة إجراء غير سليم
Lebanon 24
15-02-2022
|
18:10
A-
A+
photos
0
A+
A-
مواضيع ذات صلة
مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: الدبيبة سينسحب بعد اعتراف البرلمان بحكومة باشاغا (العربية)
Lebanon 24
مستشار رئيس مجلس النواب الليبي: الدبيبة سينسحب بعد اعتراف البرلمان بحكومة باشاغا (العربية)
16/02/2022 08:11:00
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس الدولة في ليبيا يدعم قرار مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة (العربية)
Lebanon 24
مجلس الدولة في ليبيا يدعم قرار مجلس النواب اختيار باشاغا رئيسا للحكومة (العربية)
16/02/2022 08:11:00
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
Lebanon 24
مجلس النواب الليبي يصوت بالإجماع على اختيار فتحي باشاغا رئيسا للحكومة
16/02/2022 08:11:00
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع فتحي باشاغا رئيسا للحكومة (الجزيرة)
Lebanon 24
مجلس النواب الليبي يختار بالإجماع فتحي باشاغا رئيسا للحكومة (الجزيرة)
16/02/2022 08:11:00
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
Lebanon 24
دولار "صيرفة".. هكذا سيُصبح
02:15 | 2022-02-15
15/02/2022 02:15:00
Lebanon 24
Lebanon 24
هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة
Lebanon 24
هذا ما سيشهدهُ اللبنانيون خلال الأيام المقبلة
03:37 | 2022-02-15
15/02/2022 03:37:29
Lebanon 24
Lebanon 24
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
Lebanon 24
هرجٌ ومرج في برج حمود.. فيديو يوثق إشكالاً كبيراً
13:36 | 2022-02-15
15/02/2022 01:36:28
Lebanon 24
Lebanon 24
وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!
Lebanon 24
وجودها أساسيّ.. سلعة مرتبطة بالدولار سيرتفع سعرها 50%!
12:55 | 2022-02-15
15/02/2022 12:55:20
Lebanon 24
Lebanon 24
أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟
Lebanon 24
أمرٌ يهمّ أصحاب الحسابات بالليرة في المصارف.. ما هو؟
11:32 | 2022-02-15
15/02/2022 11:32:45
Lebanon 24
Lebanon 24
أخبارنا عبر بريدك الالكتروني
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة
09:20 | 2021-12-04
أ ف ب : ماكرون يعلن عن مبادرة فرنسية سعودية لمعالجة الأزمة بين الرياض وبيروت
01:04 | 2022-02-16
الشرطة الصومالية: هجومان متزامنان لحركة الشباب المجاهدين على مركزين للشرطة جنوبي وغربي مقديشو
00:54 | 2022-02-16
الإندبندنت عن الأمين العام لحلف النيتو: لم نر حتى الآن أي خفض للتصعيد على الأرض من الجانب الروسي
00:31 | 2022-02-16
روسيا اليوم عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: الغرب رد بشكل إيجابي على مبادرات روسية كان يرفضها
00:11 | 2022-02-16
العربية عن المركز الأوروبي المتوسطي لرصد الزلازل: زلزال بقوة 6.1 يضرب جزر ماديرا البرتغالية
23:29 | 2022-02-15
روسيا اليوم: تجمع المهنيين السودانيين يعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام
فيديو
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
Lebanon 24
"Great Wall" تُروّج لسيارة قوية وعصريّة... تعرفوا إلى "King Kong" الجديدة! (فيديو)
14:00 | 2022-02-15
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
Lebanon 24
سقط في أرضية الملعب وتعرّض لغيبوبة... لاعب كرة قدم ينجو من الموت بأعجوبة (فيديو)
14:00 | 2022-02-15
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
Lebanon 24
توقعات ليلى عبد اللطيف الى الواجهة من جديد.. هذا ما قالته (فيديو)
09:17 | 2022-02-15
16/02/2022 08:11:00
Lebanon 24
Lebanon 24
Download our application
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Download our application
Download our application
Follow us
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة
© Lebanon24
Softimpact