أخبار عاجلة

روسيا اليوم: تجمع المهنيين السودانيين يعلن دخول أكثر من 100 معتقل في إضراب مفتوح عن الطعام

Lebanon 24
15-02-2022 | 23:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
مواضيع ذات صلة
"تجمع المهنيين السودانيين" يرفض الاتفاق بين البرهان وحمدوك ويصفه بالـ "خيانة" (روسيا اليوم)
lebanon 24
16/02/2022 17:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تجمع المهنيين السودانيين يعلن رفضه مبادرة الحوار التي أطلقتها الأمم المتحدة ويعتبر أنها "تسعى للدفع باتجاه التطبيع مع المجلس العسكري (الحرة)
lebanon 24
16/02/2022 17:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
أردوغان يعلن خفض ضريبة القيمة المضافة على السلع الغذائية الأساسية من 8 إلى 1% (روسيا اليوم)
lebanon 24
16/02/2022 17:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
روسيا اليوم: إضراب في الضفة الغربية إثر اغتيال 3 فلسطينيين في نابلس
lebanon 24
16/02/2022 17:57:50 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
09:20 | 2021-12-04
10:52 | 2022-02-16
10:46 | 2022-02-16
10:38 | 2022-02-16
10:30 | 2022-02-16
10:20 | 2022-02-16
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
رياضة
متفرقات
صحة
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Download our application
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Lebanon24 on Android
Lebanon24 on IOS
Download our application
Google News
RSS
Facebook
Twitter
Instagram
Youtube
Follow us
 
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
Softimpact Softimpact web design and development company website
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Softimpact Softimpact web design and development company website