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الإندبندنت عن الأمين العام لحلف النيتو: لم نر حتى الآن أي خفض للتصعيد على الأرض من الجانب الروسي

Lebanon 24
16-02-2022 | 00:54
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